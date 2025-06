Il Secchi ‘cancellato’ dallo Zanelli Bocciata la doppia nomenclatura

Il cambiamento di nome dell'Istituto Agrario-Geometri 'Zanelli' segna una nuova era per l'istruzione tecnica in Italia. Con l’uscita del ‘Secchi’, si abbandona una doppia nomenclatura che riflette un trend più ampio: la fusione delle competenze e la creazione di istituti più snelli e moderni. Questo passaggio non è solo burocratico, ma rappresenta un'opportunità per rinnovare l’offerta formativa e rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. La sfida

Da oggi sarà chiamato semplicemente istituto agrario-geometri 'Zanelli', con il 'Secchi' che sparisce dalla denominazione, almeno sulla carta. A deciderlo, dopo l'accorpamento delle due scuole superiori in essere dal 1° settembre 2024, è stato il Consiglio d'Istituto – che ha voce in capitolo a riguardo – con una maggioranza risicata (10 voti contro 9) nonostante la doppia nomenclatura fosse passata positivamente al Collegio Docenti. C'è chi storce il naso, specie ex professori o nostalgici alunni perché l'Angelo Secchi – dedicato al noto astronomo reggiano del 1800 – era la scuola più antica di Reggio.

