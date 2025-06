Il sassofonista californiano David Baron Stevens in concerto al Miles Davis

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica al Miles Davis! David Baron Stevens, il sassofonista californiano che ha incantato il pubblico all'Arco Azzurro Jazz Festival 2024, porta il suo sound esplosivo in Sicilia. Un concerto che promette di mescolare jazz, funk, soul e pop, dando vita a un'atmosfera coinvolgente. Scopri come la musica possa unire generi e culture in una serata indimenticabile!

Dopo il grande successo all'Arco Azzurro Jazz Festival 2024, il sassofonista californiano David Baron Stevens approda per la prima volta in un jazz club siciliano . e non poteva che essere il Miles. Un live dal sound travolgente, che fonde jazz, funk, soul e pop in un'unica esperienza musicale.

Secondo palermotoday.it: Con lui sul palco una band stellare tra cui anche come special guest il famoso trombettista Benny Amoroso, Luca Barrile, al pianoforte; Maurizio Gula, a.batteria; Stefano India, al basso. Un concerto ...