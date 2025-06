Il rogo dei libri Una tragedia tedesca

Il rogo dei libri, un evento che ha segnato la storia tedesca, torna a far parlare di sé grazie al nuovo studio di Fabio Stassi. "Bebelplatz. La notte dei libri bruciati" ci riporta a quel tragico 10 maggio 1933, quando la cultura venne silenziata. Ma questo non è solo un capitolo del passato: è un monito per il presente, in un'epoca in cui la libertà di espressione è più importante che mai. Non perdere l'occasione di riflettere su ciò

Appena qualche mese fa è stato dato alle stampe da Sellerio lo studio di Fabio Stassi, dal titolo " Bebelplatz. La notte dei libri bruciati ", nel quale il narra.

Il rogo dei libri, riflessioni sulla Memoria - Oggi, al Mmab di Montelupo Fiorentino, il ciclo "I Giovedì del Mmab" presenta un doppio appuntamento.

