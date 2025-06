Il rocker emiliano Graziano Romani presenta il suo nuovo album ' Looking ahead'

Il rocker emiliano Graziano Romani si prepara a incantare il pubblico giovedì 5 con la presentazione del suo attesissimo album "Looking Ahead" all' Egò Lounge. Un evento imperdibile non solo per i fan, ma anche per chi ama la musica che racconta storie e emozioni autentiche. In un momento in cui l'industria musicale è in continua evoluzione, Romani rappresenta la voce di una tradizione che non smette di innovarsi. Non perdere l'occasione di vivere questa serata unica!

Graziano Romani è il protagonista di una serata speciale ospitata da Egò Lounge e in programma giovedì 5. Il cantautore emiliano presenterà 'Looking ahead', il nuovo album di una lunga e apprezzata carriera. Per l'occasione, Romani (nella foto di Filippo De Orchi) si esibirà in formula.

