Il robot gioca a badminton contro gli esseri umani | il risultato è impressionante

Immaginate un robot che sfida gli esseri umani a badminton: è l'ultima frontiera della tecnologia! Il team dell'ETH di Zurigo ha creato una macchina capace di percepire e rispondere al volano con una precisione sorprendente. Questo non è solo un gioco, ma un passo verso una nuova era di interazione uomo-macchina. In un mondo sempre più automatizzato, come cambierà il nostro modo di competere e collaborare? La sfida è appena iniziata!

Come occhi attenti, i suoi sensori cercano il volàno mentre le sue braccia meccaniche si coordinano per colpirlo con la racchetta e rimandarlo verso il proprio avversario. Non è la cronaca di un incontro di badminton ma il risultato di un’innovazione sorprendente. Un team di ricercatori del Robotic Systems Lab dell'ETH di Zurigo, infatti, ha presentato ANYmal-D, un robot quadrupede in grado di giocare a badminton contro avversari umani. Questa innovazione rappresenta un passo significativo nel campo della robotica sportiva, combinando intelligenza artificiale, visione artificiale e apprendimento per rinforzo per affrontare uno sport dinamico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il robot gioca a badminton contro gli esseri umani: il risultato è impressionante

LA CINA LANCIA IL PRIMO INCONTRO DI PUGILATO TRA UMANOIDI A #Hangzhou si terrà il primo incontro di pugilato tra robot umanoidi, organizzato dalla startup Unitree #Robotics. I robot, alti 1,32 metri, sono stati addestrati con tecniche avanzate di i Tweet live su X

Domenica 18 maggio al Cinema Park torna Roz Una storia ricca di natura, amicizia ed emozione Acquista ora i tuoi biglietti per Il Robot Selvaggio a soli 3,90€ https://bit.ly/4iUXxlN Tweet live su X

