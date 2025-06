il rigore sbagliato vale un premio errore voluto per fair play lo rifarei

Il calcio, come la vita, è fatto di errori e grandi emozioni. A volte, il rigore sbagliato diventa un gesto di vero fair play, più prezioso di una rete. Come ha dimostrato Alessandro Bugli, il giovane talento fiorentino, il valore dello sport si misura anche nella sportività e nell’umiltà di riconoscere i propri errori. Un esempio che ci ricorda: a volte, il vero premio sta nel coraggio di rifarlo.

Firenze, 5 giugno 2025 – "Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. non è da questi particolari che si giudica un calciatore". Lo cantava De Gregori, con la voce di chi crede che l'altruismo e la fantasia valgano più dei risultati. Lo ribadisce il calciatore 17enne Alessandro Bugli, che grazie a un gesto carico di sportività (un errore volontario dagli undici metri) verrà premiato l'11 giugno con il Fair Play Menarini "Giovani" al Coni di Roma. È lo scorso febbraio quando, nel match tra la Sales di Firenze e il Club Sportivo (campionato provinciale Allievi U17), l'arbitro assegna per errore alla Sales, sotto di un gol, un calcio di rigore al posto di un calcio di punizione.