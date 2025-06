Il referendum rischia di frenare i pochi segnali positivi del mercato del lavoro

Il referendum di questo weekend potrebbe rappresentare un punto di svolta cruciale per il mercato del lavoro italiano, già fragile e in cerca di segnali positivi. Con quattro quesiti focalizzati sul lavoro, si mette in discussione l'eredità del Jobs Act. La scelta degli italiani influenzerà non solo le prospettive occupazionali, ma anche la stabilità economica del Paese. Riusciranno i cittadini a garantire un futuro solido per le nuove generazioni?

Domenica e lunedì, gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi su cinque quesiti referendari: quattro sul lavoro e uno sui requisiti per ottenere la cittadinanza. Quelli sul lavoro, in particolare, hanno l'obiettivo di smontare ciò che è rimasto del Jobs Act, dopo innumerevoli interventi normativi e sentenze della Corte costituzionale, che ne hanno già ampiamente ridimensionato la portata. In particolare, i quesiti riguardano il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, la determinazione del limite massimo all'indennità in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, l'obbligo di motivazione nei contratti a termine inferiori ai dodici mesi e la responsabilità solidale del committente.

