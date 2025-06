Il programma completo del Best Movie Comics and Games 2025 | tutti gli appuntamenti del 7 e 8 giugno

Preparati a vivere un weekend indimenticabile il 7 e 8 giugno con la quarta edizione del Best Movie Comics and Games! Un evento che celebra non solo il mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi, ma anche la cultura pop in continua evoluzione. Con nomi illustri come Bruno Bozzetto e Fedez sul palco, l’atmosfera sarà elettrica. Scopri le nuove tendenze dell'entertainment e lasciati ispirare da ospiti straordinari! Non perdere l'occasione di essere parte di questa festa!

Bruno Bozzetto, Fedez e Federico Buffa tra i protagonisti dei Best Movie Awards 2025, Pilar Fogliati, Zerocalcare e Valerio Lundini tra gli ospiti. Si scaldano i motori per quarta edizione di Best Movie Comics and Games, l'evento organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, in programma a Milano sabato 7 e domenica 8 giugno. L'appuntamento con i nomi di punta del settore per una due giorni di cinema, tv, fumetti, videogame e incontri con i talent. BEST MOVIE AWARDS 2025 I premi assegnati a personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nell'ultimo anno vedranno sfilare sul main stage nomi come Giovanni Vernia, incoronato Personaggio dell'Anno grazie al suo talento comico, ma anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il programma completo del Best Movie Comics and Games 2025: tutti gli appuntamenti del 7 e 8 giugno

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Torna a Milano il Festival internazionale dell’Antimafia: tra gli ospiti Gratteri e Borsellino. Il programma completo - Torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia, un'importante manifestazione culturale che avrà luogo il 23 e 24 maggio all'Anteo Palazzo del Cinema.

Segui queste discussioni su X

a #Parma. La musica che anima l'estate con i concerti del Festival Toscanini, il jazz di Crossroads, Sergio Cammariere, Antonio Scurati, Mario Brunello e tanti giovani artisti ad intrattenere il pubblico. Programma completo> https://parma Tweet live su X

[INFORMATIVE SEMINAR] Intelligenza artificiale & Design: Opportunità e Sfide L’11 giugno, dalle 16:00 alle 19:00 PROGRAMMA COMPLETO E ISCRIZIONI QUI: https://eventbrite.it/e/biglietti-intelligenza-artificiale-design-opportunita-e-sfide-1366826668359? Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Il programma completo del Best Movie Comics and Games 2025: tutti gli appuntamenti del 7 e 8 giugno

Come scrive msn.com: Si scaldano i motori per quarta edizione di Best Movie Comics and Games, l'evento organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, in programma a Milan ...

Best Movie Comics and Games 2025: il programma completo dell’evento del 7 e 8 giugno

Riporta bestmovie.it: Come da tradizione, il gran finale della due giorni del Best Movie Comics and Games sarà affidato alla regina indiscussa delle sigle Cristina D’Avena, che torna al festival con un nuovo show che ...

Best Movie Comics and Games, il programma dell'edizione 2025

Da tg24.sky.it: Due giorni di anteprime, incontri, fumetti, cosplay, giochi e molto altro. E il gran finale con il concerto di Cristina D'Avena. Sabato 7 e domenica 8 giugno a Milano La cultura pop torna protagonista ...