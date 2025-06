Il prezzo dei carburanti regione per regione oggi 04 giugno 2025

Il costo dei carburanti continua a far discutere, con prezzi medi di 1.703€ per la benzina e 1.604€ per il diesel. Queste cifre non sono solo numeri: riflettono un contesto in cui l'attenzione per la sostenibilità cresce ogni giorno. Mentre i consumatori cercano soluzioni più eco-friendly, il mercato dei carburanti si trasforma. Scopri i dettagli regionali e preparati a rimanere sorpreso da quanto possa variare il prezzo vicino a te!

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.703 per la benzina, 1.604 per il diesel, 0.733 per il gpl, 1.475 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 giugno 2025 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.

