Il presidente Mirwan Suwarso | Fabregas resta al Como

L'attenzione del calcio internazionale si infiamma ancora una volta: l’Inter ha messo nel mirino Fabregas, ma il presidente Mirwan Suwarso ribadisce la volontà di trattenere il talento al Como. La trattativa si fa intricata, tra entusiasmo e ostacoli, mentre Londra osserva da vicino questa sfida di mercato. Riuscirà l’Inter a convincere il club lariano? La risposta potrebbe riscrivere le sorti di questa estate ricca di sorprese.

Vero, l'Inter è corsa a Londra per cercare di convincere Mirwan Suwarso, presidente del Como, a liberare Cesc Fabregas dal contratto che lo vincola ai lariani sino al 2028. Ne abbiamo scritto questa mattina quando Marotta & C. si erano messi sulle tracce del mister biancoblu per riparare. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il presidente Mirwan Suwarso: "Fabregas resta al Como"

Fabregas via dal Como per l’Inter? C’è l’annuncio del presidente Mirwan Suwarso: svelato il futuro del tecnico spagnolo. Cosa ha detto - C’è aria di cambiamenti nell'aria, e l'Inter non vuole restare indietro! Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha svelato il destino di Cesc Fabregas, aprendo a un possibile approdo sulla panchina nerazzurra.

Alla domanda sul corteggiamento dell’Inter a Cesc Fabregas, il presidente del Como Mirwan Suwarso risponde chiaramente. E lo fa davanti all’allenatore catalano in persona, presente anche lui sul palco del festival SxSw a Londra: “Abbiamo avuto diversi clu Tweet live su X

"Abbiamo un progetto a lungo termine e Cesc Fabregas ne è parte fondamentale. Non lascerà il club" ~ Mirwan Suwarso, presidente del Como a SWXS London. #Fabregas #Inter #Como #calciomercato #seriea #ucl Tweet live su X

Il business del COMO: dal CALCIO agli INVESTIMENTI || Mirwan Suwarso