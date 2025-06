Il Portogallo è in finale di Nations League | Cristiano Ronaldo decisivo col gol che mette ko la Germania

Il Portogallo scrive una nuova pagina di storia, grazie a un’azione fulminea di Cristiano Ronaldo che, in soli cinque minuti, trasforma una situazione difficile in una vittoria epica contro la Germania. La Nazionale lusitana vola in finale di Nations League, dimostrando cuore e talento. Un risultato che accende l’entusiasmo dei tifosi e accende le speranze di conquistare il trofeo più ambito. Continua a leggere per scoprire come è avvenuto tutto...

Il Portogallo è in finale di Nations League. Cinque minuti micidiali per Cristiano Ronaldo e compagni a cui basta questo periodo di tempo per ribaltare la partita dopo il vantaggio iniziale della Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

