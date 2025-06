Il porto di Genova rilancia il treno merci per Stoccarda

Il porto di Genova si prepara a rivoluzionare il trasporto merci con il rafforzamento del collegamento ferroviario per Stoccarda. Oggi, un viaggio costa 426 dollari, ma grazie a investimenti strategici come treni da 750 metri e miglioramenti infrastrutturali, il prezzo potrebbe scendere a soli 285 dollari. Un passo avanti che promette efficienza, sostenibilitĂ e competitivitĂ per l'economia italiana ed europea.

Genova-Stoccarda oggi costa 426 dollari: ma con treni da 750 metri da Genova a Oleggio, il terzo binario Gubiasco-Bellinzona, il raddoppio della ferrovia Basilea-Offenburg e il secondo binario a Rastatt, il prezzo scenderebbe a 285 dollari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Il porto di Genova rilancia il treno merci per Stoccarda

