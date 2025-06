Il più grande scandalo del calcio italiano Report accuse gravissime | c’è di mezzo l’Inter

Il mondo del calcio è in subbuglio: il colosso Suning, ex proprietario dell'Inter, fa i conti con una bancarotta che potrebbe segnare una nuova era per il calcio italiano e internazionale. L'inchiesta di Report svela un intreccio di investimenti errati e decisioni strategiche discutibili. Ma cosa significa questo per il futuro delle società di calcio? È il momento di riflettere sull'equilibrio tra passione e sostenibilità nel business sportivo.

Il gruppo Suning, ex proprietario dell'Inter, sarebbe ufficialmente in bancarotta. Una notizia che rischia di scuotere profondamente il mondo del calcio, non solo in Italia. A riportarla è il giornalista Daniele Autieri, durante un'inchiesta per Report. Alla base del collasso ci sarebbero, stando alla ricostruzione, anni di investimenti sbagliati, passività crescenti e scelte manageriali azzardate. Le cifre sarebbero clamorose: "Nel 2021, Suning ha registrato oltre 200 milioni di euro di perdite, a fronte di 827 milioni di debiti su appena 364 milioni di ricavi ". A quel punto, la situazione finanziaria dell'Inter "era diventata critica.

