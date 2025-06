Il piano B dell’Inter a Fabregas è Chivu! Sullo sfondo altri 3 nomi – CdS

L'Inter sta preparando il suo piano B, e la lista dei nomi è intrigante. Se Cesc Fabregas non riuscisse a liberarsi dal Como, Cristian Chivu potrebbe tornare in scena, insieme ad altri tre potenziali candidati. In un calcio sempre più volatile, avere alternative pronte è cruciale. Rimanere flessibili in questi momenti incertezza potrebbe fare la differenza tra un successo strabiliante e una stagione da dimenticare. Chi sarà il prossimo maestro nella panchina nerazzurra?

Nel caso in cui Cesc Fabregas non riuscisse a liberarsi dal Como (ipotesi complicata ma comunque non da scartare a priori), l’Inter si è voluta mantenere anche un piano B. Questo si chiama Cristian Chivu. E sullo sfondo rimangono anche altri tre nomi. PIANO B – Tutto fa pensare che sarà Cesc Fabregas il prossimo allenatore dell’Inter. Ma affinché questo accada, oggi il tecnico spagnolo volerà a Londra per ottenere il sì dal Como. Nel caso in cui il catalano non dovesse trovare l’accordo (ipotesi remota), Beppe Marotta e soci, che ieri hanno lasciato la sede intorno alle 21.30, hanno comunque un piano B. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il piano B dell’Inter a Fabregas è Chivu! Sullo sfondo altri 3 nomi – CdS

«Andrea Bossi? C'era un piano per ucciderlo, volevano bruciarlo e torturarlo»: il racconto dell'ex fidanzata di uno degli imputati - "C'era un piano per uccidere Andrea Bossi". Le inquietanti rivelazioni dell'ex fidanzata di Michele Caglioni, uno dei due giovani imputati, gettano luce su un caso che ha scosso la comunità.

