Il pestaggio e la brutale aggressione con coltelli e machete | violenta rapina in un centro estetico denunciati cinque minorenni

Un’aggressione shock in un centro estetico di Parma riaccende il dibattito sulla sicurezza giovanile. Cinque minorenni, coinvolti in una rapina violenta con coltelli e machete, pongono interrogativi sulla crescita della criminalità tra i giovani. La decisione di collocarli in comunità è un segnale forte: serve un intervento mirato per prevenire simili atti. Cosa si può fare per tutelare i più vulnerabili e spezzare questo triste trend?

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno dato esecuzione a una misura cautelare del "collocamento in comunità" per due minorenni di 16 e 15 anni residenti a Parma. I due sono ritenuti i presunti responsabili, in concorso con altri tre minori (tra i 15 e i 17 anni) di.

