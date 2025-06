Il percorso di Matteo Garibaldi nel mondo della moda e pubblicità è un viaggio tra sogni, creatività e determinazione. A soli vent’anni, questo giovane talento emergente affronta con entusiasmo le sfide di un settore in continua evoluzione, portando stile e freschezza ovunque vada. Con passione e curiosità, Matteo ci svela il suo percorso unico, tra ambizioni di grande impatto e la voglia di lasciare il segno nel futuro della moda e della comunicazione.

Quali sono le tue passioni principali?. Tutto quello che riguarda la moda mi attira: vestiti, look, estetica. Mi piace curare l'immagine, sia mia che degli altri. Mi affascina vedere come qualcosa che indossi può cambiare il modo in cui ti senti.