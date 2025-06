Il Pd si inventa una poltrona a Firenze | il manager per una vita sana

A Firenze, il Partito Democratico sta lanciando una novità sorprendente: il "city manager del benessere". Un ruolo che non solo si propone di promuovere stili di vita sani, ma riflette un trend crescente nelle città italiane dedicate alla salute e al benessere. In un'epoca in cui la qualità della vita è diventata cruciale, questa figura potrebbe davvero fare la differenza. Immagina di avere un esperto che ti guida verso scelte più sane ogni giorno!

«Mamma, mi compri il gelato?». «Non so, tesoro. Chiediamolo allo sport and health city manager». Sembra una battuta, ma è anche il futuro piano del Partito democratico per riempire le piante organiche dei Comuni di nuovi, profumatissimi profili dirigenziali. Sta per nascere ufficialmente a Firenze il city manager del benessere, ribattezzato con guizzo anglosassone – appunto – sport and health city manager, un incarico pubblico che, nei sogni del Pd locale, dovrebbe guidare i cittadini lungo il tortuoso sentiero della virtù fisica e alimentare. Detto altrimenti: un dirigente pubblico con lo scopo di insegnare a camminare, respirare e magari anche digerire correttamente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Pd si inventa una poltrona a Firenze: il manager per una vita sana

