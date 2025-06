Il paziente è un uomo di 69 anni con patologie ematologiche

Il primo caso italiano della variante Covid NB.1.8.1, "Nimbus", è stato segnalato a Genova, segnando un nuovo capitolo nella lotta contro la pandemia. Un uomo di 69 anni con patologie ematologiche ha acceso un campanello d'allarme. In un momento in cui ci si avvicina al quinto anniversario dell'inizio della pandemia, questa notizia sottolinea l'importanza di rimanere vigili. È tempo di riflettere su quanto abbiamo imparato e su ciò che ci attende.

Il primo caso italiano della variante Covid NB.1.8.1, ribattezzata "Nimbus", è stato identificato a Genova, all'ospedale San Martino. Il paziente, un uomo di 69 anni con patologie ematologiche, è risultato positivo al tampone naso-faringeo durante una visita ambulatoriale. A confermare la scoperta è Giancarlo Icardi, coordinatore del laboratorio di Igiene regionale e referente ligure dell'Istituto superiore di sanità, in un'intervista all'Ansa.

Covid, a Genova il primo caso di variante Nimbus in Italia

