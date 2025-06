Il Parco del Pincio è senza più giochi per bambini Presto 200mila euro per collocarne di nuovi

Il Parco del Pincio di Ancona, un tempo luogo di svago e allegria per i più piccoli, si prepara a una rinascita: l’Amministrazione comunale ha stanziato 200mila euro per nuovi giochi. In un periodo in cui il benessere dei bambini è al centro delle politiche urbanistiche, questo investimento rappresenta un passo fondamentale per restituire spazi sicuri e divertenti alle famiglie. Un cambiamento che porta con sé la speranza di una comunità più vivace e unita!

ANCONA – Il Parco del Pincio è rimasto senza giochi e più in generale le sue condizioni non sono proprio ottimali. È però notizia di ieri, martedì 4 giugno, che l’Amministrazione comunale ha in mente di investire 200mila euro per farne di nuovi in diverse zone verdi della città. Infine, sempre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Il Parco del Pincio è senza più giochi per bambini. Presto 200mila euro per collocarne di nuovi

