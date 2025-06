Il parco comunale inclusivo Albero del Tesoro apre i cancelli ai cittadini

Dopo un lungo percorso di passione e determinazione, l’attesa si è finalmente conclusa: il parco comunale inclusivo Albero del Tesoro apre i suoi cancelli ai cittadini. Un’oasi pensata per tutti, dove natura e inclusione si incontrano in armonia. Venite a scoprire questo spazio di gioia e condivisione, un luogo che trasforma sogni in realtà e invita grandi e piccoli a vivere insieme momenti indimenticabili.

Dopo una gestazione durata nove anni, con un cantiere che ha attraversato tre diverse amministrazioni comunali e fermato più volte dagli eventi (a partire dalla pandemia del 2020 fino alla carenza di forniture e manodopera), apre finalmente il parco comunale inclusivo Albero del Tesoro in via.

