Il paradiso nascosto scolpito nella pietra lavica | cena e museo in un vulcano spento a Lanzarote

Scopri un angolo di paradiso a Lanzarote, dove la storia e la natura si intrecciano in un’esperienza unica. LagOmar, un magico complesso creato da César Manrique, ti accoglie in una cava vulcanica spenta, offrendoti una cena indimenticabile e un affascinante museo. Tra appartamenti, bar e ristorante, il fascino di questo luogo ti farà sentire come una star. Preparati a vivere un’avventura che scava nel cuore dell’isola!

Appartamenti, museo, bar, e ristorante. Il tutto racchiuso in una cava vulcanica spenta. Siamo a Lanzarote, nel territorio di Nazaret: con l’estate ormai alle porte è tornato sui social anche LagOmar, questo il nome del complesso, realizzato da César Manrique e Jesús Soto. Il complesso è stato anche di proprietà di Omar Sharif, la star di Lawrence d’Arabia morto nel 2015, che, narra la leggenda, perse la casa giocandola a bridge. Legno, pietra lavica e piante locali sono i protagonisti di LagOmar che ogni anno accoglie migliaia di turisti. E tu, cosa aspetti? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il paradiso nascosto scolpito nella pietra lavica: cena (e museo) in un vulcano spento a Lanzarote

Segui queste discussioni su X

Il Paradiso delle Signore 10: il segreto di Odile, fuga e caos familiare Tweet live su X