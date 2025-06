Il Papa a Putin | La Russia faccia gesto che favorisca la pace | Il presidente russo | Favorevole a una soluzione diplomatica

In un clima di tensioni e speranze, i leader mondiali cercano di aprire strade verso la pace in Ucraina e Russia. Tra incontri diplomatici e scambi di prigionieri, si intensificano gli sforzi per una soluzione che possa fermare il conflitto. La diplomazia è chiamata a fare la differenza: sarà questa la chiave per un futuro di pace duratura?

Trump: "Ho parlato con il leader russo ma la pace non sarà immediata". Ucraina e Russia pronte a scambiare 500 prigionieri per parte questo fine settimana. Il Papa a Putin: "La Russia faccia gesto che favorisca la pace" | Il presidente russo: "Favorevole a una soluzione diplomatica"

Ucraina, vertice senza Putin. Assente anche Trump. Il Papa si offre per mediare | E il Cremlino invia a Istanbul un consigliere - Il vertice in Ucraina si svolge senza la presenza di Putin e Trump, mentre il Papa si propone come mediatore.

Trump:”Ho parlato con Putin, la pace non è immediata”.Il presidente russo chiama Papa Leone:”E' Kiev che cerca l'escalation”. Nessun vertice con l'Ucraina,Putin:”E' come parlare con i terroristi”. Zelensky:”Quello della Russia non è un memorandum, ma un ult Tweet live su X

Nel colloquio con Papa Leone XIV, il presidente russo Vladimir Putin "ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necess Tweet live su X