Un momento di pura paura si è trasformato in un gesto eroico al Parco Airone di Bedizzole. Domenica pomeriggio, un bambino di 11 anni è stato salvato da un giovane di 26 anni mentre annaspava nella seriola Lonata. Questo episodio mette in luce l'importanza della vigilanza nei luoghi pubblici, specialmente con l'aumento delle attività all'aperto. Ogni attimo conta e un piccolo gesto può fare la differenza. La comunità si stringe attorno all’eroe: un esempio da seguire!

Una storia a lieto fine, ma che paura al Parco Airone di Bedizzole: è qui che domenica pomeriggio un bambino di 11 anni ha rischiato di annegare nella seriola Lonata, salvato solo grazie all'eroico intervento di un giovane di 26 anni che l'ha visto annaspare in acqua. Il piccolo si era tuffato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Il pallone nel canale, bambino rischia di annegare: salvato da un giovane eroe

