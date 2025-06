Il paese che si trova a fare i conti con grossi sciami di api

Nago si trova al centro di un dibattito sempre più attuale: il delicato equilibrio tra biodiversità e sicurezza umana. Le api, custodi della nostra natura, ora creano tensioni in un contesto di crescente urbanizzazione e cambiamenti climatici. È fondamentale trovare soluzioni che tutelino questi insetti vitali, senza compromettere la salute dei cittadini. La sfida è aperta: come possiamo convivere con i nostri preziosi "alleati" senza correre rischi?

Il paese di Nago si è trovato a fare i conti con il problema delle api. Per evitare di trascendere subito, è bene ricordare che stiamo parlando di animali preziosi e fondamentali tanto per l'ecosistema quanto per la sussistenza umana. Tuttavia, questi insetti possono anche rappresentare un.

