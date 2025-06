il nuovo progetto sull ex ospedale dei bastardini

L’ospedale dei Bastardini, chiamato anche ospedale degli Incurabili, è un gioiello nascosto nel cuore di Bologna, con oltre otto secoli di storia. Abbandonato da anni, questo vasto complesso di circa 13mila metri quadrati promette di rinascere come nuovo polo culturale e sociale, portando alla luce le sue pietre e raccontando storie di epoche passate. Un progetto ambizioso che trasformerà il passato in futuro, contribuendo a ridisegnare la vita urbana della città.

L’ex ospedale dei Bastardini risiedeva in una struttura risalente al tredicesimo secolo. Si trova nel pieno centro storico di Bologna, in via D’Azeglio, ed è grande circa 13mila metri quadri. E, soprattutto, è abbandonata da anni. L’ospedale dei Bastardini, chiamato anche ospedale degli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it