Il nuovo presidente della Corea del Sud vuole il dialogo con il Nord | Non importa quanto costi la pace è meglio della guerra

Il nuovo presidente sudcoreano Lee Jae-myung segna un cambio di rotta storico, puntando sul dialogo con il Nord. In un momento in cui tensioni geopolitiche dominano il panorama globale, la sua dichiarazione - «non importa quanto costi, la pace è meglio della guerra» - risuona come un faro di speranza. Questo approccio potrebbe non solo riaccendere le relazioni tra le due Coree, ma anche influenzare le dinamiche regionali in un'epoca di crescente instabilità.

Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha promesso la ripresa del «dialogo» con Pyongyang e di migliorare i rapporti con lo Stato eremita. Con un totale inversione di rotta rispetto all’intransigenza del suo predecessore Yoon Suk-yeol. «Non importa quanto costi, la pace è meglio della guerra» ha detto Lee nel suo discorso di insediamento. Promettendo anche di voler «scoraggiare le provocazioni nucleari e militari nordcoreane, aprendo al contempo canali di comunicazione». Nella notte, parlando ai suoi sostenitori a presidenziali vinte, Lee ha ipotizzato politiche di «co-prosperità» con Pyongyang. 🔗 Leggi su Open.online

