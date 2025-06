Il nuovo presidente della Corea del Sud è Lee Jae-myung

Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, entra in carica in un momento cruciale per il Paese, senza il consueto periodo di transizione. Questa scelta rapida riflette la necessità di stabilità in un contesto geopolitico teso. La sua leadership potrebbe segnare una svolta per le relazioni con la Corea del Nord e il rafforzamento dell'economia. Come affronterà le sfide che lo attendono? La risposta potrebbe riscrivere il futuro della regione!

Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha ottenuto una vittoria schiacciante. L'ex leader dell'opposizione non potrà usufruire del periodo di transizione di due mesi solitamente concesso ai nuovi leader, per formare la squadra e definire la propria visione per il Paese. Invece, entrerà in carica immediatamente, per colmare il vuoto lasciato dall'impeachment dell'ex presidente Yoon Suk Yeol, che lo scorso dicembre ha tentato, senza successo, di imporre la legge marziale al Paese. Con l'elezione di Lee Jae-myung, con quasi il 50% dei voti, i sudcoreani hanno respinto con veemenza la dittatura militare che è stata loro quasi imposta.

Chi è Lee Jae-myung, il nuovo presidente della Corea del Sud, e quali sono i suoi obiettivi politici: dal dialogo con la Corea del Nord alla "bomba demografica" Tweet live su X

