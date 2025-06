Il nuovo Piantoni 400 Open

Scopri il nuovo Piantoni 400 Open, un'imbarcazione che porta avanti l'eredità di artigianalità e prestazioni senza tempo. Mentre il mondo della nautica si evolve verso un'estetica più moderna e sostenibile, questo modello rappresenta un ponte tra passato e futuro, offrendo eleganza e innovazione. Non perderti la possibilità di navigare con stile: il mare ti aspetta, pronto a svelarti nuovi orizzonti!

Nel corso della sua storia, Piantoni ha prodotto una vasta gamma di modelli, inclusi i modelli Daily Cruise. Queste imbarcazioni sono celebrate per la loro artigianalità, eleganza e prestazioni, incarnando l'età d'oro della navigazione. Recentemente, Piantoni ha continuato la sua tradizione introducendo nuovi modelli come il Piantoni 400 Open, a testimonianza dell'impegno dell'azienda per l'innovazione e la qualità. Il cantiere offre anche servizi professionali di refitting e riparazione, rivolti alle imbarcazioni da diporto del mercato mediterraneo. Piantoni Yacht ridefinisce gli standard del settore.

