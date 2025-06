Il nuovo God of War sarà un ritorno alle origini in 2D secondo i rumor annuncio in vista?

potrebbe tornare alle sue radici, ricreando un’esperienza in 2D che riporta il franchise alle origini, ma con un tocco moderno. Questa indiscrezione ha già acceso gli entusiasmi tra i fan, desiderosi di rivivere l’epica avventura in una veste completamente nuova. Sebbene si tratti ancora di voci non ufficiali, l’ipotesi di un ritorno alle origini promette di rivoluzionare il modo di vivere il mondo di Kratos. Resta sintonizzato, perché potrebbe essere la sorpresa dell’anno!

Siete fan sfegatati di God of War, sia gli originali che i due nuovi? O Non amate particolarmente la nuova iterazione del brand e vorreste un ritorno alle origini? Ecco che Sony e Santa Monica sarebbero pronti a rilasciare una bella sorpresina. Quello che vi diciamo è, chiaramente, da prendere con le pinze perché frutto di leak e voci di corridoio, ma Tom Henderson (famoso leaker che non sbaglia un colpo) ha affermato che il nuovo God of War sarà un metroidvania vecchio stile, in 2.5D come gli originali. Non si sa molto, ma chiaramente l’idea prevede che verrà annunciato durante lo State of Play di questa sera, 4 Giugno 2025 alle 23:00 (ora italiana). 🔗 Leggi su Screenworld.it