Il noto deejay Manuel Fogliata muore d’infarto a 46 anni | donati gli organi

La comunità musicale piange la perdita di Manuel Fogliata, il deejay che ha fatto ballare generazioni. A soli 46 anni, un malore improvviso ha interrotto la sua brillante carriera, ma il suo gesto altruista di donare gli organi offrirà una nuova speranza a chi ne ha bisogno. La sua musica continuerà a vivere nei cuori dei fan e nei beat delle notti danzanti. Un’icona della nightlife che lascia un'eredità senza tempo.

Rimini, 4 giugno 2025 - Manuel non c'è più, "ma salverà altre vite". Il mondo della notte piange la morte di Manuel Fogliata, deejay e produttore riminese capace di imporsi in alcuni dei più importanti locali e festival in Italia e in Europa. 'Nuel' (questo era il suo nome d'arte) è venuto a mancare venerdì scorso. Era andato a trovare un amico: mentre erano insieme all'improvviso si è sentito male. L'amico ha subito chiamato il 118, i sanitari si sono precipitati e dopo aver tentato di rianimarlo sul posto l'hanno portato in ospedale. Purtroppo non c'è stato niente da fare: Manuel si è spento poco dopo all'Infermi.