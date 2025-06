Il neuropsicologo Gabriele Zanardi | La dipendenza digitale non è solo questione di abitudine o di comportamento ma una vera e propria alterazione neurochimica

Nel mondo iperconnesso di oggi, lo smartphone è diventato un compagno inseparabile, ma quale prezzo stiamo pagando? Il neuropsicologo Gabriele Zanardi ci guida in un viaggio affascinante e inquietante, rivelando come la dipendenza digitale possa trasformarsi in un’alterazione neurochimica. Recenti casi, come quello di un adolescente a Torino, sollevano interrogativi: il nostro cervello può davvero reagire allo smartphone come a una sostanza stupefacente? Scopriamolo insieme!