Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung promette la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-Myung segna una nuova era: è tempo di riaprire il dialogo con la Corea del Nord! In un contesto globale segnato da tensioni e protezionismo, la sua promessa di rafforzare l'alleanza con gli Stati Uniti e il Giappone appare cruciale. Un approccio che mira non solo alla stabilità regionale, ma anche a contrastare le sfide economiche del mondo attuale. Come si evolverà questa dinamica?

Nel suo discorso di insediamento il nuovo leader di Seul ha anche riaffermato l'alleanza con gli Usa, promettendo maggiore cooperazione trilaterale con il Giappone. "Il protezionismo minaccia la nostra stessa sopravvivenza". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung promette la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

Segui queste discussioni su X

Il nuovo leader sudcoreano dovrà affrontare la sfida di radunare una società profondamente segnata dal tentativo di governo militare e un'economia basata sull'esportazione che risente delle mosse degli Stati Uniti @battgirl74 Tweet live su X

E' morto a 82 anni Kim Shin-jo, figura mitica delle relazioni fra Corea del nord e Corea del sud: era l’unico membro del commando nordcoreano che nel 1968 arrivò quasi a entrare nel palazzo presidenziale sudcoreano per uccidere il presidente Tweet live su X

Destituito il presidente sudcoreano, "ha violato la costituzione" https://agi.it/estero/news/2025-04-04/destituito-presidente-corea-sud-yoon-costituzione-impeachment-30752265/… #agi #sudcorea Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung promette la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

Lo riporta msn.com: Il nuovo presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, ha promesso la ripresa del "dialogo" con Pyongyang e di migliorare i rapporti con lo Stato eremita, attuando così una totale inversione di rotta ...

Lee, 'protezionismo minaccia nostra stessa sopravvivenza'

Riporta ansa.it: Il neo presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha riaffermato l'alleanza tra Corea del Sud e Usa, promettendo maggiore cooperazione trilaterale con il Giappone. (ANSA) ...

Lee Jae-myung: rafforzata l'alleanza Corea del Sud-USA e cooperazione con il Giappone

Lo riporta quotidiano.net: Il presidente Lee Jae-myung promette un governo pragmatico e democratico, affrontando protezionismo e sfide globali.