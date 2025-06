Il Napoli ragiona su Chalobah difensore il Chelsea chiede 20 milioni Gazzetta

Il Napoli non si ferma e punta a rinforzare la sua rosa con Trevoh Chalobah del Chelsea. Con un costo di 20 milioni, l'operazione rispecchia un trend crescente nel calcio: le squadre investono su giovani talenti in grado di adattarsi a più ruoli. La versatilità di Chalobah potrebbe rivelarsi un'arma decisiva per la strategia di mister Conte. Riuscirà il Napoli a chiudere questo affare? Restate sintonizzati!

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato nel tentativo di garantire a mister Conte giocatori per rinforzare la rosa azzurra. Secondo quanto riferisce L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel radar di Manna e compagni sarebbe finito il difensore (o centrocampista all’occorrenza) Trevoh Chalobah. Il quasi 26enne inglese, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio per circa 20 milioni di euro. Gazzetta: Napoli su Chalobah. Di seguito quanto si legge sulla Rosea riguardo il possibile affare: “Chalobah è diventato negli ultimi giorni il primo obiettivo del Napoli per la retroguardia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ragiona su Chalobah (difensore), il Chelsea chiede 20 milioni (Gazzetta)

