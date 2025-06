Il Napoli Primavera conquista la promozione in Primavera 1 | tra i protagonisti anche Raffaele Colella

Il Napoli Primavera festeggia un traguardo eccezionale: la promozione in Primavera 1! Questa vittoria, che porta gli azzurrini a confrontarsi con i migliori talenti del calcio giovanile italiano, è il risultato del lavoro di squadra e della determinazione di mister Rocco. Raffaele Colella, tra i protagonisti, dimostra che il futuro del Napoli è luminoso. Gli sportivi italiani attendono con entusiasmo la nuova stagione, dove il talento dei giovani sarà protagonista!

Il Napoli Primavera torna nel massimo campionato giovanile nazionale. Gli azzurrini di mister Rocco hanno superato con autorità la Virtus Entella per 2-0 nella finale playoff del torneo Primavera 2, disputata allo Stadio Piccolo di Cercola. Una doppietta di Russo, prima su azione e poi su rigore, ha deciso il match, sancendo la promozione in Primavera 1. Un traguardo meritato, frutto di una stagione in costante crescita, che ha visto il gruppo imporsi per compattezza, spirito di sacrificio e qualità. Tra i volti che hanno contribuito a questa impresa spicca quello di Raffaele Colella, esterno basso classe 2006, elemento ormai imprescindibile nello scacchiere azzurro. 🔗 Leggi su Primacampania.it