Il Napoli pensa a Gyokeres| Manna ha messo nel mirino un grande attaccante

Il Napoli punta a rafforzarsi con un attaccante di primo livello per sognare ancora in grande nella prossima stagione. Manna è già al lavoro, valutando con attenzione diversi profili, tra cui il nome caldo di Viktor Gyökeres. La missione è chiara: regalare ad Antonio Conte un bomber capace di fare la differenza. A fronte di questa sfida, i tifosi possono attendersi sorprese e colpi di scena nel mercato azzurro.

Il Napoli ha messo nel mirino un attaccante di grande livello per la prossima stagione e il Direttore Sportivo Giovanni Manna è pienamente operativo per regalare ad Antonio Conte il bomber giusto. Il nome che circola con più insistenza è quello di Viktor Gyökeres dello Sporting Lisbona, ma la strategia azzurra è complessa e valuta più profili. A fare il punto sulla situazione è il giornalista di Cronache di Napoli, Marcello Altamura, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

