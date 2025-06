Il Napoli non ha puntato su Elia Caprile il portiere da un grande futuro

Il Napoli non ha puntato su Elia Caprile come portiere del futuro, preferendo mantenere Meret tra i pali. Dopo sei mesi in azzurro, il giovane talento ha scelto di trasferirsi a Cagliari per giocare regolarmente e crescere nel ruolo di titolare. Una decisione che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando come anche le scelte difficili possano aprire le porte a grandi opportunitĂ .

Elia Caprile era approdato a Napoli come portiere del futuro. Dopo sei mesi in maglia azzurra, ha però visto che il suo ruolo era secondario, con il club partenopeo che ha preferito meglio continuare a puntare su Meret. Per questo, la decisione di andare a Cagliari è stato il portiere titolare. Il Napoli aveva tra le .

