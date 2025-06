Il murale di Schillaci risplende sul Cep | Dedicato a chi non fa gol a tutte le periferie che vivono nel degrado

Il murale di Schillaci, splendente sul Cep, diventa simbolo di speranza e riscatto per tutte le periferie dimenticate. È un omaggio a chi non segna mai il gol, a chi resta in panchina o è invisibile agli occhi del mondo. Questo dipinto ci ricorda che anche nei luoghi più degradati può nascere una luce: la forza di chi lotta e sogna, perché ogni muro può diventare un messaggio di rinascita.

"La famiglia Schillaci da adesso è la mia famiglia. Ho capito dagli occhi di suo fratello Giovanni che Totò era proprio una brava persona. Questo murale è dedicato a chi non fa gol, a chi sta in panchina, a chi non è visto, a chi sta ai margini. Alle persone del Cep che ancora vivono nel degrado. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il murale di Schillaci risplende sul Cep: "Dedicato a chi non fa gol, a tutte le periferie che vivono nel degrado"

