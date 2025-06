IL MOHICANO | Frédéric Farrucci racconta la resistenza di un uomo e la trasformazione della Corsica

"Il Mohicano", il nuovo film di Frédéric Farrucci, è un potente inno alla resistenza. Ambientato nella Corsica contemporanea, il racconto di un uomo che combatte per il suo territorio si fa simbolo di una lotta più ampia: quella per la salvaguardia delle identità culturali in un mondo sempre più globalizzato. Un'opera presentata alla Mostra di Venezia che invita a riflettere sull'importanza di preservare le nostre radici. Non perdertelo!

Il regista francese Frédéric Farrucci presenta il suo nuovo film IL MOHICANO, un intenso ritratto della Corsica contemporanea e della lotta silenziosa di un uomo contro la distruzione del territorio. Presentato nella sezione Orizzonti Extra della Mostra del Cinema di Venezia e ai Rendez-vous du Cinéma Français a Roma, IL MOHICANO è un’opera che unisce realismo, impegno politico e profondità umana. L’origine del film: l’incontro con “l’ultimo dei Moicani”. Farrucci si ispira a Joseph Terrasone, un vero pastore del sud della Corsica conosciuto durante le riprese di un documentario nel 2017. “Joseph si definiva l’ultimo dei Moicani,” racconta il regista, “un’anomalia in un paesaggio ormai invaso da ville e infrastrutture turistiche. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - IL MOHICANO: Frédéric Farrucci racconta la resistenza di un uomo e la trasformazione della Corsica

Il mohicano e l’orgoglio di un territorio: intervista al regista Frédéric Farrucci - In "Il mohicano", il regista Frédéric Farrucci esplora la tenace resistenza di un pastore del litorale corso, simbolo di un territorio in pericolo.

