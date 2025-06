Il Milan magari prenderà Modric ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni

Leggi del “colpaccio” Modric – 40 anni – al Milan. Che non è ancora ufficiale. Ma dietro, un passo più indietro nell’ombra, c’è una cessione ormai già fatta: Tijjani Reijnders al Manchester City per 55 milioni di euro (46,3 milioni di sterline). Tutti i giornali inglesi scrivono che “ha accettato le condizioni personali per un contratto quinquennale. Sarà il primo di una serie di acquisti annunciati dal presidente del club, Khaldoon al-Mubarak, prima della partecipazione del City al Mondiale per Club”. Stanno sfruttando la finestra di mercato apposita. In pratica Reijnders arriva per sostituire Kevin De Bruyne (che dovrebbe venire a Napoli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan magari prenderà Modric, ma intanto ha venduto Reijnders al City per 55 milioni

I dialoghi sono in corso ma filtra ottimismo: Luka Modric è orientato ad accettare la corte del Milan. Di più: il sì al contratto fino al 2026 sarebbe già arrivato. L’idea è di fargli firmare un contratto annuale, magari con opzione per allungarlo di un ulteriore anno R Tweet live su X

Del Piero: "Le rivalità in Italia sono troppo forti. È bello che una squadra italiana arrivi in finale, è un grande risultato. Ma fare il tifo per l’Inter, per un tifoso della Juve o del Milan? No, è impensabile. Sarebbe ipocrita, diciamoci la verità. Quindi magari si dice: ‘N Tweet live su X