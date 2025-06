Il match analyst dell’Udinese su Lucca | Deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli

L'analisi del match analyst dell'Udinese, Francesco Troise, ci offre uno sguardo approfondito sulle potenzialità di Lorenzo Lucca, uno dei nomi più caldi del mercato, con prospettive che potrebbero portarlo anche a Napoli. La sua evoluzione e il suo talento sono evidenti, ma cosa lo rende davvero un investimento vincente? Scopriamo insieme perché Lucca potrebbe essere la sorpresa del prossimo mercato e come il suo futuro potrebbe cambiare le sorti di grandi club italiani.

Lorenzo Lucca è uno dei nomi accostato al Napoli in questa prima sezione del mercato. Di lui ha parlato a Stile TV Francesco Troise, che era il match analyst dell’ Udinese lo scorso anno. «Lorenzo è in continua evoluzione ed i gol segnati quest’anno la rappresentano appieno. Non è ancora maturo al massimo, è molto alto e questo gli permette di proteggere palla e fare da centroboa, ma ha imparato a cucire bene il gioco e a lavorare su spazi ampi. La maturità di questo ragazzo deve passare da una piazza importante che potrebbe essere anche Napoli e col lavoro superbo che Conte fa con gli attaccanti credo possa davvero esplodere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it