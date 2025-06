Il massacro della coppia di Bologna | la fuga del killer il giallo dei soldi

Il mistero della coppia di Bologna si infittisce: Genaro Maffia, il sospettato, è stato ripreso mentre fugge in pieno giorno con due valigie pesanti. Cosa contenevano? Un giallo che ha scosso la città e riapre il dibattito su sicurezza e giustizia, in un'era in cui la cronaca nera sembra prendere sempre più piede. La tensione cresce: dietro ogni omicidio, ci sono storie nascoste e segreti da svelare.

Bologna, 4 giugno 2025 - Le telecamere di piazza dell’Unità inquadrano Genaro Maffia mentre esce dal palazzo al civico 15. Sono le 6 e l’uomo, in t-shirt e pantaloncini, ha uno zaino in spalla e trascina due pesanti valigie. Mezz’ora prima, da quella casa all’ultimo piano dove da qualche mese il quarantottenne viveva in affitto erano arrivate urla strazianti e richieste di aiuto. Lo riferiranno i vicini alla polizia, quando preoccupati telefoneranno al 112. Ancora nessuno può sapere che in quell’appartamento in Bolognina si è appena consumato un massacro. E Maffia si avvia con le valigie verso la fermata dei taxi e da lì in aeroporto, dove acquisterà in contanti due biglietti: uno per Madrid, con partenza alle 12; e uno per Barcellona, alle 8,45. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il massacro della coppia di Bologna: la fuga del killer, il giallo dei soldi

