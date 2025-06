Il M5S lancia la linea cozze e fagioli dalla Puglia | un po’ con il centrosinistra un po’ autonomo vecchia maniera

Il Movimento 5 Stelle in Puglia sorprende ancora, lanciando una nuova ricetta politica: il "maanchismo" in salsa contiana. Un mix di tradizione e innovazione, terra e mare, che richiama i sapori autentici del Tacco d’Italia. È un piatto politico che mescola con maestria il centrosinistra e la vocazione autonoma, creando un’armonia unica. Alla Regione Puglia, questa fusione promette di rivoluzionare le strategie e coinvolgere cittadini e attivisti come mai prima. La sfida è aperta!

Il M5S in Puglia ha coniato una nuova formula politica: il "maanchismo" in salsa contiana, la contaminazione tra terra e mare della cucina del Tacco dello Stivale che unisce cozze e fagioli, zucchine e gamberi rossi, ovvero lo stare un po' con il centrosinistra e un po' con la postura del movimento delle origini. Succede alla Regione Puglia, alle comunali di Taranto e sul palco della Cgil di Bari, dove la vicepresidente Chiara Appendino si dichiara progressista ma rivendica la sua autonomia. Il caposaldo del "maanchismo" avviene alla Regione: i pentastellati sono fuori dalla maggioranza di centrosinistra dopo le inchieste sulla presunta corruzione che hanno travolto l'ex assessore Pd Anita Maurodinoia.

