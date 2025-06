Il Liceo Nino Cortese di Maddaloni vince la 9ª edizione del concorso Mad for Science e ottiene 75 000 € per il laboratorio scientifico

Il Liceo Nino Cortese di Maddaloni trionfa alla 9ª edizione del concorso Mad for Science, incassando 75.000 euro per potenziare il proprio laboratorio scientifico. Un riconoscimento che non solo premia l’impegno degli studenti, ma sottolinea anche l'importanza crescente della scienza nell'educazione. I giovani cervelli del nostro Paese sono pronti a scrivere il futuro! Rimanere aggiornati su trend e innovazioni è essenziale. Chi sarà il prossimo vincitore?

Il Liceo scientifico Majorana-Corner di Mirano (VE) vince il 2° premio in palio per un totale di 45.000 euro per l’implementazione del proprio laboratorio scolastico Il 3° premio, pari a 30.000 euro, è stato assegnato all’Istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera (PV) Il Liceo scientifico Piero Martinetti di Caluso (TO), l’Istituto tecnico tecnologico Luigi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

