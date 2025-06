Il grido del Disability Pride | Anche la nostra è una vita degna di essere vissuta

Il Disability Pride di Milano è un grido di vitalità e inclusione che risuona forte in un mondo spesso indifferente. Sabato 14 giugno, famiglie e bambini sfileranno con orgoglio, trasformando la strada in un’esplosione di colori e speranza. Questo evento non è solo una manifestazione; è un richiamo per riconoscere che ogni vita, indipendentemente dalle sfide, merita di essere vissuta appieno. Unisciti a noi nel celebrare la bellezza dell’inclusione!

Milano – “Di solito su di noi si posano sguardi giudicanti o compassionevoli. Non abbiamo bisogno né degli uni né degli altri. Sabato 14 giugno sfileremo con i nostri bambini attaccati alle macchine salvavita, con le carrozzine addobbate da palloncini colorati, per dimostrare a tutti che la vita delle persone con disabilità non è meno degna di essere vissuta, che è una vita da vivere, una vita viva”. Mariella Meli, presidente dell’associazione Famiglie Disabili Lombarde e componente della Consulta della Disabilità del Comune, riassume così il senso della sfilata di “corpi non conformi che anche quest’anno costituirà il momento-iceberg del Disability Pride, giunto alla sua quarta edizione e promosso da Abbatti le Barriere Ets, Fondazione Mantovani Casttorina, Fondazione Idea Vita, Cologno Zero Barriere, Nessuno è Escluso, Associazione Paraplegici Lombardia, Alatha Onlus, Per i Diritti Umani, Tecnologicamente Insuperabili e, appunto, Famiglie Disabili Lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il grido del Disability Pride: “Anche la nostra è una vita degna di essere vissuta”

Segui queste discussioni su X

Nino Lisi (@NinoLisi) Tweet live su X

Jacopo Barone (@JacopoBarone) Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tutti gli appuntamenti del Disability pride 2025 a Milano

milanotoday.it scrive: Dibattiti, tavoli di lavoro e corteo per la giornata dell'orgoglio delle persone con disabilità, che sabato 14 giugno sfileranno da via Verdi fino a piazza del Cannone ...

Nasce Disability Pride: “Non siamo più invisibili, ora la nostra lotta è sui social”

Si legge su repubblica.it: La rete Disability Pride Month conta tra le prime centinaia di adesioni anche le divulgatrici Sofia Righetti e Barbara Centrone (Barbie Queer) che si aspetta «l’adozione dell ...

Il Disability Pride Milano 2025

superando.it scrive: Verrà presentato il 3 giugno, nel corso di una conferenza stampa presso il Comune di Milano (Sala Brigida di Palazzo Marino, ore 11), il Disability Pride ...