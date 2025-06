Il governo olandese cade sull’immigrazione Wilders manda in tilt l’Europa

La crisi politica nei Paesi Bassi segna un nuovo capitolo nella crescente tensione sull'immigrazione in Europa. Geert Wilders, con il suo partito di destra, scuote le fondamenta della fragile alleanza governativa, evidenziando il divario sempre più ampio tra visioni politiche. Questo evento sottolinea come l'immigrazione continui a essere un tema centrale, capace di lanciare onde d'urto in tutta l'Unione. Rimanete sintonizzati: l'Europa è in balia delle correnti popul

La fragile coalizione di governo dei Paesi Bassi è vicina al collasso dopo che Geert Wilders, leader del partito di estrema destra PVV (Partito per la Libertà), ha annunciato il ritiro del suo gruppo dall’esecutivo, in aperto contrasto con gli alleati sulla politica migratoria. Wilders, il cui partito populista e anti-islamico è risultato il più votato alle elezioni del novembre 2023, ha comunicato la decisione al primo ministro Dick Schoof, dichiarando che tutti i ministri del PVV lasceranno l`esecutivo. “Avevo firmato per una politica sull`asilo più dura, non per la rovina dei Paesi Bassi”, ha detto ai giornalisti, lamentando la mancata approvazione del suo piano in dieci punti per limitare l`immigrazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il governo olandese cade sull’immigrazione, Wilders manda in tilt l’Europa

