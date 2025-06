Il Giro d’Italia contro i rifiuti fa tappa al lago di Piediluco | c’è Pulifondali e Pulispiagge

Il Giro d’Italia non è solo una corsa, ma anche un impegno per il nostro ambiente! Domani, al lago di Piediluco, si svolgerà “Pulifondali e Pulispiagge”, un evento che unisce sport e sostenibilità. Con la Rai e la Fipsas, cittadini e appassionati si daranno da fare per ripulire le acque e le spiagge. Un’occasione imperdibile per contribuire alla salvaguardia del nostro bellissimo Paese e vivere il senso di comunità. Unisciti

Sarà un vero e proprio "Giro d'Italia" quello nel quale la Rai e la Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee - Coni) saranno impegnate domani, giovedì 5 giugno, con "Pulifondali e Pulispiagge", l'ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi.

Giro d'Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell'Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

The ' are back! 12 categories, each with 2 nominees. Vote your favorite nominee on the Fanzone until June 5th! I ' sono tornati! 12 categorie, ciascuna con du

Giuseppe Conte dal mondo che vorrebbe: “Meloni non può più andare in giro tra la gente”. Ed ecco @GiorgiaMeloni nel mondo reale, accolta dalla folla come una rockstar. L’opposizione torni sulla Terra, osservi il calore degli italiani per Giorgia #Meloni e si f Tweet live su X

Giro d'Italia : tutti contro Del Toro sulle montagne della Valle d'Aosta

Temperatura e giornata calda qui a Biella, sono rimasti in gara 161 corridori, dopo il ritiro di Ayuso ieri, pedina fondamentale per il leader Isaac del Toro che, con la tappa di ieri ha indossato per ...

Giro d'Italia, la 108esima edizione si chiude tra le proteste: cosa succederà oggi?

Una chiusura col botto e con le polemiche quella di oggi, 1 giugno 2025, per il Giro d'Italia. L'evento ciclistico più atteso dell'anno rischia di terminare con proteste lungo le ultime tappe: già nel ...

Roma, tende e striscioni contro Israele a Caracalla: "Fermiamo il Giro d'Italia"

Una parte del corteo che sabato ha marciato a Roma contro il decreto sicurezza si è fermata a piazzale Numa Pompilio, a Caracalla. Una protesta, con tanto di decine di striscioni, contro Israele e la ...