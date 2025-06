il giro dell etna a passo lento in circumetnea e visita del borgo medievale di randazzo

Lasciati conquistare dalla magia dell’Etna e dei suoi tesori nascosti, immergendoti in un viaggio tra paesaggi infuocati e antichi borghi medievali. Sicilia Gaia ti invita a scoprire la maestosità del vulcano e il fascino di Randazzo con un tour lento e coinvolgente, perfetto per assaporare ogni dettaglio. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, alla scoperta di un patrimonio naturale e culturale senza eguali...

Sicilia Gaia organizza un tour dell'Etna in Circumetnea da Paternò a Riposto, per scoprire un paesaggio mozzafiato e la storia millenaria del vulcano come mai prima d'ora. Viaggeremo a passo lento, godendoci ogni scorcio di un panorama unico, accompagnati dal nostro esperto geologo e guida. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it