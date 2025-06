Il Gioco del Ponte al Pisa Cat Friendly tra sbandieratori e giochi medievali

Il 4 giugno 2025, Pisa si trasforma in un palcoscenico di tradizione e allegria con il gioco del ponte, tra sbandieratori e giochi medievali, nel contesto della manifestazione "Pisa Cat Friendly". Un evento che celebra il legame speciale tra persone e felini, unendo cultura, divertimento e amore per il territorio. Un’occasione unica per immergersi nelle radici storiche della città e scoprire come il passato si intrecci con il presente, creando ricordi indimenticabili per grandi e piccini.

Pisa, 4 giugno 2025 - Nell'ambito dell'iniziativa "Pisa Cat Friendly", il Parco di San Rossore ha ospitato l'esposizione di gatti di razza. Centrale il tema dell'amore che lega le persone ai propri amici felini e al forte legame con il territorio che ha attirato numerosi visitatori e curiosi. Nell'area esterna erano presenti le Magistrature di San Francesco e dei Dragoni del Gioco del Ponte che, per l'occasione, hanno proposto ai visitatori diverse attività . La giornata è stata animata dal corteo storico con gli sbandieratori, da giochi medievali e da laboratori dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Gioco del Ponte al "Pisa Cat Friendly" tra sbandieratori e giochi medievali

Segui queste discussioni su X

Salvini voleva derogare alle norme antimafia per realizzare il ponte sullo Stretto, ma il Quirinale lo ha fermato. Ha eliminato i pareri tecnici di tutti gli organismi dello Stato perché non conformi alla sua volontà . Lo Stato e i 15 mld € non sono di sua proprietà : va Tweet live su X

18/5/25. Foglietto parrocchiale della CCS di Buon Pastore-Spirito Santo di Sottomarina che oggi pomeriggio vivrà il Giubileo: alle 15 incontro al ponte Baden Powell sul Lusenzo,quindi insieme in prellegrinaggio verso la cattedrale per la sosta al Battistero e la Tweet live su X