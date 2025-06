il futuro dell ingegneria e dell architettura passa dal politecnico di milano

Il Politecnico di Milano sta tracciando la rotta verso il futuro dell'ingegneria e dell'architettura. Con il Master Milano, gli studenti possono accedere a un'istruzione innovativa e flessibile, grazie alla modalità e-learning. Questo approccio non solo democratizza l'apprendimento, ma si inserisce anche nel trend globale della digitalizzazione, permettendo a talenti da ogni angolo del mondo di contribuire a un domani sostenibile e creativo. Una vera opportunità da non perdere!

Innovazione, flessibilità e accesso globale: sono i tratti distintivi del Master Milano proposto dalla Scuola Master Fratelli Pesenti del Politecnico di Milano. Oltre a un’ offerta formativa di alto livello, la scuola si distingue per aver introdotto con successo la modalità e-learning, una soluzione all’avanguardia che consente a studenti e professionisti di formarsi a distanza, senza rinunciare alla qualità dell’insegnamento universitario. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel mondo dell’ alta formazione tecnica, rendendo i percorsi post-laurea come il BIM management e il master project management Milano master contract management accessibili anche a chi lavora, vive all’estero o ha impegni che impediscono la frequenza in presenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it