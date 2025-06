Il futuro della Scuola si chiama Tropea Borgo delle STEAM un laboratorio didattico creativo e innovativo

Il futuro della scuola è qui: Tropea, Borgo delle STEAM, ha ospitato un evento straordinario che ha coinvolto studenti di tutte le età da ogni angolo della Calabria. In questo laboratorio creativo, i ragazzi hanno sperimentato, scoperto e realizzato progetti innovativi. Un'esperienza che va oltre il semplice apprendimento, tracciando la strada per una nuova generazione di pensatori e creatori. Pronti a sognare, costruire e cambiare il mondo!

Protagonisti tantissimi studenti della Primaria e Secondaria di I e II grado provenienti dalle 5 province della Calabria che hanno sperimentato, immaginato, scoperto e creato. Un evento formativo e culturale che ha lasciato dei segni e delle emozioni sorprendenti e che traccia la via del futuro delle njove generazioni. Si è visto una Scuola che ha voglia di scoprire e di mettersi in gioco nei tre giorni entusiasmanti e coinvolgenti, con laboratori didattici innovativi e altre esperienze di crescita umana e sociale, al Villaggio "La Pace" (Comune di Drapia). Gli ospiti e le diverse autorità che si sono succeduti sia nella plenaria iniziale (lunedì 26 maggio) che in quella finale (mercoledì 28 maggio), hanno espresso la loro sorpresa nello scoprire uno straordinario progetto in cui l'IIS "Galluppi" di Tropea è all'avanguardia a livello nazionale nel campo delle metodologie innovative nella didattica e nella formazione.

